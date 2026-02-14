Luci spente motori accesi ma le volanti di polizia fanno saltare i piani dei ladri d’auto

Le forze di polizia hanno intercettato una banda di ladri di auto nella zona Aria Sana, tra Lecce e San Cesario, facendo fallire un tentativo di furto appena compiuto. I criminali avevano già acceso i motori e spento le luci, pronti a scappare, quando le volanti sono arrivate all’improvviso. È stato un intervento rapido che ha impedito il furto di almeno due vetture.

Sabotano l'illuminazione pubblica per colpire nel buio, ma l'arrivo degli agenti mette in fuga i malviventi con passamontagna. Recuperato un kit elettronico per la clonazione delle chiavi LECCE – Le strade della zona Aria Sana, fra Lecce e San Cesario, si sono trasformate l'altra sera nel set di una scena d'azione. Non è stato un guasto elettrico a far piombare nel buio pesto diverse vie, ma il piano calcolato di una banda di professionisti del furto d'auto, interrotto solo dal riflesso dei lampeggianti delle volanti di polizia. Tutto è iniziato con un sabotaggio vecchio stile: la manomissione della cabina elettrica dell'illuminazione pubblica.