Luci spente motori accesi ma le volanti di polizia fanno saltare i piani dei ladri d’auto

Da lecceprima.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di polizia hanno intercettato una banda di ladri di auto nella zona Aria Sana, tra Lecce e San Cesario, facendo fallire un tentativo di furto appena compiuto. I criminali avevano già acceso i motori e spento le luci, pronti a scappare, quando le volanti sono arrivate all’improvviso. È stato un intervento rapido che ha impedito il furto di almeno due vetture.

Sabotano l’illuminazione pubblica per colpire nel buio, ma l’arrivo degli agenti mette in fuga i malviventi con passamontagna. Recuperato un kit elettronico per la clonazione delle chiavi LECCE – Le strade della zona Aria Sana, fra Lecce e San Cesario, si sono trasformate l’altra sera nel set di una scena d’azione. Non è stato un guasto elettrico a far piombare nel buio pesto diverse vie, ma il piano calcolato di una banda di professionisti del furto d’auto, interrotto solo dal riflesso dei lampeggianti delle volanti di polizia. Tutto è iniziato con un sabotaggio vecchio stile: la manomissione della cabina elettrica dell’illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Due esplosioni nella notte a Sant’Agata dei Goti: ladri fanno saltare il bancomat

Nella notte a Sant’Agata dei Goti, due esplosioni hanno interessato un istituto bancario, presumibilmente causate da ladri intenti a far saltare il bancomat.

Le foto dei megaliti accesi in Piazza Maggiore a Bologna, le pietre di Nimrod Weis tanto criticate fanno sold out

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Luci votive spente per 40 giorni. Il Comune risarcirà i cittadini?Accetterà il comune di Codigoro di risarcire, per il tempo in cui le luci votive sono state spente, pur pagando comunque il servizio, i cittadini che non hanno potuto vedere la luce accesa sulle tombe ... ilrestodelcarlino.it