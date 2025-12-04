Zirkzee luci e ombre ma un talento che lo United non può permettersi di perdere

Il Manchester United continua a interrogarsi su Joshua Zirkzee, un giocatore capace di farsi rimpiangere e contestare nell’arco della stessa partita. Un talento imprevedibile, fragile in apparenza, devastante quando trova il modo di accendersi. La sfida contro il Crystal Palace lo ha ricordato con brutalità: nel momento in cui sembrava di nuovo destinato a sprofondare, l’olandese ha trasformato una partita maledetta in un inatteso manifesto del suo potenziale. Nome completo Joshua Orobosa Zirkzee Posizione Attaccante Squadra attuale Manchester United Nazione Luogo di nascita Schiedam Data di nascita Maggio 22, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 84 Altezza (cm) 193 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 6 - Per Game Partite iniziate 2 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Zirkzee, luci e ombre ma un talento che lo United non può permettersi di perdere

