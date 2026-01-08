La decisione di chiudere il sito Vestas Italia a Taranto solleva importanti preoccupazioni sul futuro occupazionale della città. Francesco Tacente sottolinea come, in un contesto già complesso, Taranto non possa permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni che tutelino l’occupazione e lo sviluppo locale. Questo episodio evidenzia la necessità di interventi mirati per preservare il tessuto economico del territorio.

Tarantini Time Quotidiano La notizia della chiusura del sito Vestas Italia a Taranto rappresenta un segnale estremamente preoccupante per il futuro occupazionale e produttivo della nostra città. In una fase storica già segnata da profonde fragilità economiche e sociali, Taranto non può permettersi di perdere nemmeno un posto di lavoro, soprattutto quando si tratta di occupazione qualificata, sostenibile e alternativa alla grande industria, che per troppo tempo ha rappresentato l’unico orizzonte produttivo del territorio. Per questo rivolgo un appello al Sindaco di Taranto affinché attivi immediatamente un percorso di interlocuzione strutturato sulla vicenda. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Francesco Tacente su questione Vestas: “Taranto non può permettersi di perdere nemmeno un posto di lavoro!”

Tacente, il tribuno di Taranto - Ma la cosa non sembrerebbe balzana (anzi) a Francesco Tacente detto “Checco”, candidato sindaco di Taranto che si definisce civico e si presenta ... ilfoglio.it

Francesco Tacente: «Il cambiamento vero siamo noi. Ora un’altra sfida» - Accolto dagli applausi e dagli incitamenti dei suoi sostenitori, Francesco Tacente arriva al comitato elettorale in via Giovinazzi poco dopo le 21, quando cioè la distanza dal candidato del ... quotidianodipuglia.it

Francesco Tacente, l'intervista al candidato sindaco: «Questo è il mio patto con la città: - E anche sul discorso Lega: il progetto "MeglioTaranto" si fonda sull’esigenza prioritaria che Taranto abbia buone relazioni sia a Roma, sia a ... quotidianodipuglia.it

