Morto il bambino di 5 mesi caduto dalle scale con la madre aperta un' inchiesta

Il bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale in casa a Chieri, causa di una ferita grave. La madre era presente al momento dell'incidente e ha chiamato subito i soccorsi. I medici hanno tentato di salvarlo in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e capire se ci siano responsabilità. La famiglia si trova ora in stato di shock.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" La donna ha detto di essersi sentita male ed essere finita per terra, perdendo la presa. Il piccolo ha sbattuto la testa. Indagano i carabinieri È morto in ospedale il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri (Torino) sabato scorso, quando era precipitato dalle scale. Secondo quanto emerso finora, la madre lo aveva in braccio ma ha perso la presa, forse per un malore, e il piccolo ha riportato un grave trauma. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per fare piena luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Today.it

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreUn bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore.

Terribile incidente domestico a Pessione di Chieri: morto il piccolo Riccardo Lucà di soli cinque mesi caduto dalle scale con la madreIl piccolo Riccardo Lucà, di soli cinque mesi, ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale di casa a Pessione di Chieri.

Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità.

Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiatoLe ultime notizie dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi al quale il 23 dicembre 2025 è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto il 21 f ... fanpage.it

È morto il bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato a NapoliEra ricoverato da quasi due mesi dopo gli errori commessi durante l'operazione, da ieri le sue condizioni erano gravi ... ilpost.it

Domenico, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore fallito, lascia un vuoto profondo. Il professor Matteo Bassetti critica gli errori tecnici e, soprattutto, la grave mancanza di comunicazione con la famiglia. “È inaccettabile che nessuno abbia infor - facebook.com facebook

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, indagati salgono a sette x.com