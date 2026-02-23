Torino morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale | scivolato dalle braccia della madre colta da malore

Un bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore. La madre, in preda al panico, ha perso il controllo e il bambino è scivolato. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La famiglia ora affronta un dolore improvviso e inaspettato. La scena si è svolta in un appartamento del centro città.

© Ilmessaggero.it - Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da malore

Non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri, nel torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri aveva raccontato di essere stata colpita da un malore, di aver perso l’equilibrio e che il piccolo le era scivolato dalle braccia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, che vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it Bimbo di 5 mesi ricoverato a Torino dopo essere caduto dalle braccia della madre, è ancora gravissimoUn bambino di 5 mesi, caduto dalle braccia della madre a Chieri, è stato portato in ospedale a Torino e le sue condizioni sono ancora gravissime. Come sta il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino: condizioni disperate, aperta inchiestaIl bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino si trova in condizioni disperate, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Bambino di sette anni morto a Rivara, la procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia; Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta; Neonato di 5 mesi cade dalle braccia della madre colpita da malore, gravissimo in ospedale a Torino; Come sta il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino: condizioni disperate, aperta inchiesta. Bimbo di 5 mesi ricoverato a Torino dopo essere caduto dalle braccia della madre, è ancora gravissimoCome sta il bimbo di 5 mesi di Torino caduto dalle braccia della mamma. Le condizioni dopo il ricovero all'ospedale Regina Margherita ... virgilio.it Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: «Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia»L'incidente sabato mattina, 21 febbraio, a Pessione, piccola frazione di Chieri alle porte di Torino. Il piccolo era in braccio alla mamma quando la donna ha avuto un improvviso malore: è caduto e ha ... msn.com Morto due giorni fa dopo trent'anni di carcere e nessun pentimento, nel 1983 fu il mandante dell'assassinio del procuratore di Torino. In un'intervista a La Stampa, don Ciotti aveva denunciato quella che sarebbe stata "una ferita in più ai familiari delle vittime" - facebook.com facebook Trovato morto in strada a Torino con una coltellata alla gola: prende piede l’ipotesi suicidio x.com