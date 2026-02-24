Morte Domenico non c' è stato alcun espianto del cuore | Il dipartimento Salute di Bolzano | Criticità nel team di Napoli

Il dipartimento Salute di Bolzano ha chiarito che nella morte di Domenico non si è verificato alcun espianto del cuore, dopo aver esaminato la relazione inviata al ministero. La comunicazione evidenzia problemi nel team di Napoli, legati alla procedura chirurgica, alla dotazione tecnica e alla gestione dell'anticoagulazione. La relazione sottolinea le criticità riscontrate durante l’intervento e si concentra sui dettagli tecnici della vicenda. La questione rimane aperta e in fase di approfondimento.

Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico, "sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli". È quanto emerge da una relazione inviata il 18 febbraio scorso dal dipartimento di Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia autonoma di Bolzano al ministero della Salute. In particolare, le contestazioni mosse riguardano la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (con insufficiente materiale refrigerante) e un'incertezza in merito alla gestione dell'anticoagulazione (eparina). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano.

Il cuore donato al piccolo Domenico, l'accusa del Dipartimento Salute Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli"Il Dipartimento Salute di Bolzano ha segnalato che durante l’espianto del cuore di un bambino di 4 anni, destinato a Domenico Caliendo, sono emerse gravi criticità operative nel team di Napoli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità.

Morte del piccolo Domenico, la madre in procura: «Desidero chiarezza e giustizia»«Oggi c’è il desiderio di chiarezza, il desiderio che venga fatta giustizia. Se mi fermo rimango lì a piangere e Domenico non lo vuole questo». Con parole ... cronachedellacampania.it

Per la morte di Domenico c’è un settimo indagato. L’avvocato della famiglia: L’espianto poteva essere posticipatoI pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio sul caso del trapianto con un cuore danneggiato. Slitta la data dei funerali. La mamma: Nessun bambino deve soffrire come il mi ... quotidiano.net

La morte del piccolo Domenico, trapiantato con un cuore danneggiato. In diretta a #StorieItaliane parla la mamma Patrizia “Non mi posso fermare nel ricordo di Domenico. Se mi fermo è finita, per questo voglio creare la fondazione. Non date retta agli account - facebook.com facebook

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore" #napoli x.com