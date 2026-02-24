Il cuore donato al piccolo Domenico l' accusa del Dipartimento Salute Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli

Il Dipartimento Salute di Bolzano ha segnalato che durante l’espianto del cuore di un bambino di 4 anni, destinato a Domenico Caliendo, sono emerse gravi criticità operative nel team di Napoli. Le difficoltà riscontrate riguardano procedure e coordinamento tra i centri coinvolti. La situazione ha portato a una revisione delle pratiche di prelievo e trasporto di organi, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente l’accaduto. La questione rimane sotto osservazione per garantire la sicurezza dei futuri interventi.

Durante l’intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico Caliendo «sono emerse significativ e criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli ». E' quanto emerge da una relazione inviata lo scorso 18 febbraio dal d ipartimento di Prevenzione Sanitaria e Salute della Provincia Autonoma di Bolzano al Ministero della Salute. In particolare le contestazioni mosse riguardano la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (con insufficiente materiale refrigerante) e una incertezza in merito alla gestione dell’anticoagulazione (eparina). 🔗 Leggi su Feedpress.me

