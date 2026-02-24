Morte Domenico il dipartimento Salute di Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli durante l' espianto del cuore

Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano. La relazione del 18 febbraio al ministero evidenzia carenze operative nel team, come errori nella procedura chirurgica e mancanza di attrezzature adeguate. Inoltre, si segnala un’incerta gestione dell’anticoagulazione, che potrebbe aver influenzato l’esito. La vicenda solleva dubbi sulla sicurezza delle operazioni di donazione.

Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico, "sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli". È quanto emerge da una relazione inviata il 18 febbraio 2026 dal dipartimento di Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia autonoma di Bolzano al ministero della Salute. In particolare, le contestazioni mosse riguardano la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (con insufficiente materiale refrigerante) e un'incertezza in merito alla gestione dell'anticoagulazione (eparina). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trapianto col cuore bruciato, la relazione di Bolzano: “Criticità nel team di Napoli”Il trapianto di cuore avvenuto a Napoli ha fallito a causa di problemi riscontrati nel team medico.

Morte di Domenico, l’assessore alla Salute di Bolzano: “Da noi protocollo rispettato, piena fiducia nel personale”Domenico è morto dopo aver contratto il virus, e la causa principale è stata la mancata diagnosi tempestiva.

MattinaRai1. . La morte del piccolo Domenico, trapiantato con un cuore danneggiato. In diretta a #StorieItaliane parla la mamma Patrizia “Non mi posso fermare nel ricordo di Domenico. Se mi fermo è finita, per questo voglio creare la fondazione. Non date rett - facebook.com facebook

Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: «Non voglio più operarmi, non mi fido» x.com