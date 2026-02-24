Morte del piccolo Domenico relazione shock da Bolzano | Gravi criticità nel team di Napoli

La morte di Domenico è avvenuta a causa di gravi criticità nel team di Napoli, secondo una relazione shock da Bolzano. La relazione rivela che durante il trapianto sono state riscontrate negligenze e procedure non adeguate. Le indagini hanno portato alla luce alcune mancanze nel monitoraggio del bambino durante le delicate fasi dell’intervento. La questione riguarda anche le decisioni prese dai medici coinvolti in quel procedimento. La famiglia chiede chiarimenti su quanto accaduto.

La vicenda giudiziaria e umana legata alla morte del piccolo Domenico si arricchisce di nuovi, inquietanti dettagli che spostano l'attenzione sulle procedure cliniche seguite durante le delicate fasi del trapianto. Il caso, che ha profondamente scosso l'opinione pubblica, ruota attorno al decesso di un bambino di soli quattro anni, avvenuto dopo l'impianto di un cuore che sarebbe giunto a Napoli già danneggiato. Le ultime novità emergono da una relazione tecnica stilata dal dipartimento di Salute della Provincia autonoma di Bolzano, documento che mette in luce una serie di mancanze che potrebbero aver compromesso l'esito dell'intervento fin dalle sue battute iniziali.