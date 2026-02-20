Trapianto col cuore bruciato la relazione di Bolzano | Criticità nel team di Napoli

Il trapianto di cuore avvenuto a Napoli ha fallito a causa di problemi riscontrati nel team medico. La relazione dell’Alto Adige rivela che le criticità principali riguardano l’organizzazione e la comunicazione tra i membri dell’équipe dell’ospedale Monaldi. Sono stati segnalati errori nelle procedure e nella gestione del paziente, che hanno compromesso l’intervento. La relazione indica che queste carenze hanno influito direttamente sull’esito del trapianto. La situazione solleva dubbi sulla preparazione del personale coinvolto e sulle procedure adottate.