Trapianto col cuore bruciato la relazione di Bolzano | Criticità nel team di Napoli

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trapianto di cuore avvenuto a Napoli ha fallito a causa di problemi riscontrati nel team medico. La relazione dell’Alto Adige rivela che le criticità principali riguardano l’organizzazione e la comunicazione tra i membri dell’équipe dell’ospedale Monaldi. Sono stati segnalati errori nelle procedure e nella gestione del paziente, che hanno compromesso l’intervento. La relazione indica che queste carenze hanno influito direttamente sull’esito del trapianto. La situazione solleva dubbi sulla preparazione del personale coinvolto e sulle procedure adottate.

Nella relazione dell'Alto Adige sul trapianto fallito a Napoli vengono evidenziate tre criticità, sarebbero tutte riconducibili alla equipe dell'ospedale Monaldi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”

Leggi anche: Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo con il cuore bruciato, i medici di Roma: Nuovo trapianto impossibile per emorragia e infezione in corso; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia.

trapianto col cuore bruciatoBimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it

Bimbo col cuore bruciato, il Comitato degli esperti si oppone al nuovo trapianto: Condizioni non compatibiliBrutte notizie dall'ospedale Monaldi di Napoli, il Comitato degli esperti ha dato parere negativo al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato ... virgilio.it