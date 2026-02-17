morte di david rossi nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpo

Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, ha annunciato una nuova perizia sulle ferite di David Rossi, morto nel 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio a Siena. La relazione analizza in modo più dettagliato le tracce sul volto e sul corpo dell’ex capo comunicazione di banca Mps, rivelando possibili nuove interpretazioni sulla dinamica dell’incidente. Un dettaglio importante riguarda le lesioni che non sembrano compatibili con una semplice caduta, sollevando nuovi interrogativi sulla versione ufficiale.

Siena, 17 febbraio 2026 – Una nuova perizia, sulle lesioni al volto e al corpo di David Rossi. È quanto ha rivelato Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. "Nella prossima settimana – ha detto Vinci – ascolteremo il dottor Robbi Manghi che presenterà un nuova perizia, non un’interrogazione, sulle lesioni al volto e al corpo di David Rossi”. Lo stesso medico legale, a dicembre scorso, aveva presentato i risultati di una perizia sulle ferite rinvenute sul polso sinistro di Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

