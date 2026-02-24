Mistero alla Barona donna di 31 morta dopo un volo dal quarto piano di un palazzo di via De Pretis | si era appesa alla grondaia per salvarsi

Una donna di 31 anni è caduta dal quarto piano di un edificio in via De Pretis, causando la sua morte. La causa sembra essere un tentativo di salvarsi aggrappandosi alla grondaia, ma il suo equilibrio ha ceduto. I vicini hanno riferito di aver sentito forti rumori prima che la donna cadesse. La polizia sta indagando sulle circostanze di questa drammatica scena, che ha scosso il quartiere. La sua famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

Milano, 24 febbraio 2026 – Una donna di 31 anni è morta questa notte dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzone di via De Pretis al quartiere Sant'Ambrogio, zona Barona. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire cosa sia successo: al momento dai rilievi sono emerse delle tracce sulla grondaia che fanno ipotizzare che la donna sia scivolata e caduta, forse durate un tentativo di fuga. Cosa potrebbe essere successo. Il contesto non è chiaro. Al momento si sa che la 31enne, di origine brasiliana, era ospite insieme al proprio compagno (che in quel momento non era in casa) nell'alloggio di un uomo, residente al quarto piano di via De Pretis 69.