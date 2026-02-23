Le morosità nei campi rom di Torino svelate in tv | Qua non si paga mai la corrente
Un servizio televisivo ha mostrato che nei campi rom di Torino molti residenti non pagano la corrente. La trasmissione evidenzia come le morosità siano diffuse e spesso ignorate dalle autorità. Un esempio concreto riguarda il consumo di energia non regolamentato, che crea problemi per la sicurezza e la coesione del quartiere. La trasmissione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione delle utenze in queste aree. La questione resta aperta e ancora da approfondire.
Il servizio della trasmissione "Fuori dal coro", condiviso sui social network, tra polemiche e accertamenti a carico del Comune Sta facendo discutere, a Torino e non solo, il recente servizio della trasmissione televisiva "Fuori dal coro" (Rete Quattro) sui campi rom del Capoluogo. È andato in onda nella puntata di domenica 15 febbraio 2026 e ieri, 22 febbraio, è stato ricondiviso sulle pagine social del programma. L'inviato Matteo Nalin ha mostrato le strutture di uno dei campi alla periferia di Torino. "Noi non paghiamo la corrente – gli ha detto una donna che da anni abita lì – La paga il Comune ed è giusto che sia così".
