Uccise la moglie e poi inscenò un finto incidente stradale | il marito arrestato dopo un anno e mezzo

Ciro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato perché ha ucciso la moglie e poi ha organizzato un falso incidente stradale. La vittima, Lucia Salcone, aveva 47 anni. Le indagini hanno dimostrato che l’uomo aveva pianificato tutto per nascondere l’omicidio, coinvolgendo anche testimoni falsi. L’arresto arriva dopo un anno e mezzo di indagini approfondite e ricostruzioni dettagliate sui movimenti dell’uomo. Le autorità hanno trovato prove schiaccianti contro di lui.

È stato arrestato nella mattinata di oggi Ciro Caliendo, 48 anni: l’uomo è accusato di omicidio premeditato nei confronti della moglie, la 47enne Lucia Salcone, e di aver inscenato un incidente stradale. La donna è morta quasi un anno e mezzo fa, il 27 settembre 2024: il suo corpo fu ritrovato carbonizzato sulla strada provinciale 13, nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia. Secondo il racconto di Ciro Caliendo, i due erano stati protagonisti di un incidente stradale: l’uomo nelle prime ricostruzioni aveva dichiarato che l’ indicente era scaturito da uno scontro con una macchina proveniente dall’altra corsia e che, nell’urto, l’auto aveva colpito un albero e le fiamme avevano immediatamente avvolto l’abitacolo, non lasciando scampo alla moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

