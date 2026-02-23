Foggia choc Lucia Salcone morta in un incidente stradale | chi arrestano dopo un anno e mezzo

Lucia Salcone, morta in un incidente stradale il 27 settembre a San Severo, è stata colpita da un colpo di sonno al volante, secondo le prime indagini. Dopo un anno e mezzo, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo sospettato di aver provocato l’incidente. La scelta di intervenire arriva dopo aver analizzato i dati delle telecamere di sorveglianza e i rilievi sulla scena. La comunità locale segue con attenzione i prossimi sviluppi.

Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone, la donna di 47 anni che aveva perso la vita nella sua automobile alla periferia di San Severo, nel Foggiano, il 27 settembre 2024. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato il marito, Ciro Caliendo, 48 anni, noto imprenditore vitivinicolo di San Severo, per omicidio premeditato. In un primo momento, la morte della donna era stata archiviata come un incidente stradale culminato con l'incendio della vettura su cui viaggiava la coppia. Secondo il racconto fornito dall'uomo, che era alla guida del veicolo ed era sopravvissuto, l'incidente era stato causato dall'urto con un'altra auto proveniente dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Arrestato il marito. Lucia morta in un terribile incidente stradale, svolta choc: cosa è successo davvero; Lucia Salcone morta in un incidente, svolta nelle indagini: marito arrestato per omicidio volontario.

