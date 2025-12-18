Comunicato Stampa | Il Presidente della Giunta Alberto Stefani ha presentato le linee programmatiche per la legislatura

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, ha presentato a Venezia le linee programmatiche per la XII legislatura. In un incontro a Palazzo Ferro Fini, ha illustrato le priorità e gli obiettivi che guideranno l'azione amministrativa nei prossimi cinque anni, delineando la rotta per lo sviluppo e il progresso della regione.

(Arv) Venezia 18 dicembre 2025 - Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, ha illustrato oggi, a palazzo Ferro Fini, in Aula consiliare, il programma di governo per i prossimi cinque anni, che caratterizzeranno la XII Legislatura.

Comunicato Stampa: Prima seduta del Consiglio regionale del Veneto - (Arv) Venezia, 15 dicembre 2025 La prima seduta del Consiglio regionale del Veneto, oggi, alle 15, a palazzo Ferro Fini, ha visto l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La Corte d’Appello di Venezia proclama il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali - Oggi pomeriggio, la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato il Presidente della Giunta regionale e i componenti dell’assemblea legislativa veneta, a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre. ansa.it

