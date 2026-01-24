Precipita per 40 metri e muore | addio a Walter Pfeifer

Walter Pfeifer ha perso la vita dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio e aver precipitato per circa 40 metri. L’incidente è avvenuto durante un’escursione verso una cascata di ghiaccio, un percorso che Pfeifer stava affrontando con attenzione. La tragedia sottolinea i rischi delle attività outdoor in condizioni di ghiaccio e la necessità di massima prudenza in ambienti montani.

Stava percorrendo un sentiero per raggiungere una cascata di ghiaccio quando, improvvisamente, è scivolato su una lastra ghiacciata precipitando per una quarantina di metri.

Chi era Walter Pfeifer: la sua morte lascia l’intera comunità in lacrimeWalter Pfeifer, 29 anni di San Pietro Mezzomonte, è deceduto mentre praticava l’ice climbing a Falzeben, nel territorio di Avelengo.

Il giovane, 29 anni, stava scalando una cascata di ghiaccio in compagnia di un amico che ha allertato i soccorsi. Al suo arrivo, il medico di emergenza ha solo potuto constatarne il decesso

Tragico incidente questa mattina in montagna, nella zona di Merano 2000.

