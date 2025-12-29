Violento scontro in strada feriti e mezzi distrutti al confine tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica

Nella serata di domenica 28 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica, in provincia di Frosinone. L’incidente ha coinvolto diversi mezzi e causato feriti, con danni significativi alle vetture coinvolte. La dinamica dell’evento è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale ha scosso la serata di domenica 28 dicembre nel territorio al confine tra i comuni di Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato in località Scrima, un tratto già noto per la sua delicatezza viaria, dove l'impatto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Violento scontro in strada, feriti e mezzi distrutti al confine tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica Leggi anche: Discarica di via Le Lame: Marzi propone di spostare i rifiuti nella mega cava tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica Leggi anche: Quattro feriti in un violento scontro tra due auto lungo la strada regionale 71, tra Tavarnelle e Mezzavia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ennesimo incidente stradale sulla circonvallazione di Foggia, violento scontro frontale tra due auto; Violento scontro in strada, feriti e mezzi distrutti al confine tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica; Scontro frontale tra auto a Pietraia. Due giovani feriti, uno è grave. Altro incidente ad Alberoro; Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria, due feriti gravi. Violento scontro tra auto e suv a Vivaro. Quattro feriti, morta una donna - La donna di 54 anni alla guida dell’utilitaria è stata rianimata a lungo sul posto prima del trasferimento in elicottero all’ospedale ... rainews.it

Dizzasco, scontro tra auto, due feriti. Soccorsi con l’elicottero - Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto due auto. espansionetv.it

Violento scontro frontale a Pizzo: tre feriti, uno è grave - Scontro frontale tra un furgone di colore rosso (Fiat Ducato) e un’autovettura scura (BMW X4) a Pizzo: tre i feriti, uno in maniera grave ... quotidianodelsud.it

VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO, MUORE UN 19ENNE A RAGUSA Leggi l'articolo: https://www.primapaginatrapani.it/violento-scontro-tra-due-auto-muore-un-19enne-a-ragusa #primapaginatrapani #primapaginasicilia #Incidentemortale #ragusa #Cro - facebook.com facebook

Violento scontro tra auto sulla Provinciale: due giovanissime portate in ospedale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.