Oggi allo stadio San Siro di Milano, circa ottantamila spettatori hanno accolto con un’ovazione gli atleti italiani in partenza per le Olimpiadi di Milano Cortina. Tra loro ci sono 195 sportivi, pronti a rappresentare l’Italia in oltre 30 discipline. Il presidente del CONI Malagò ha detto che il Paese accoglie il mondo a braccia aperte, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista e sui campi. La manifestazione si apre con entusiasmo e tanta attesa.

Per l'Italia gareggeranno alle Olimpiadi di Milano Cortina 195 atleti. Sono stati accolti allo stadio San Siro con un'ovazione dagli ottantamila spettatori. In tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. I portabandiera dell'Italia Team, Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci nordico) hanno guidato la delegazione italiana alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali di Milano. L'Italia, Paese ospitante, ha sfilato per ultima dopo la Francia, Paese che ospiterà l'edizione del 2030, e gli Stati Uniti che ha già assegnata l'edizione del 2034. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olimpiadi, Malagò: "L'Italia accoglie il mondo a braccia aperte". In gara 1.043 atleti

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ecco un elenco degli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi invernali 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Malagò provoca Raggi: Grazie a lei abbiamo avuto Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina, Malagò: Mai viste Olimpiadi con così poche proteste; Malagò: I francesi copieranno Milano Cortina, questo è il futuro dei Giochi. Dormo sereno, ma ho miliardi di pensieri; La guerra per l’ultima poltrona dei Giochi: Manuela Di Centa eletta presidente di Valtellina 2028,….

Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: Una grande emozioneIl Presidente della Repubblica alla Triennale di Milano. Stasera parteciperà alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, le speranze di medaglia dell’Italia: l’obiettivo è il record di Lillehammer, l’incognita è sugli oriDa Goggia a Wierer: le speranze di medaglia dell'Italia per Milano-Cortina 2026 tra sci, biathlon e la locomotiva dalle cosiddette discipline minori ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi, sport e cibo sano alleati per la salute: a Bormio summit con Prandini, Fontana e Malagò #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

Meglio l'Engadina di Cortina, meglio Di Pasquale di Malagò. Fuggo dalle Olimpiadi con un pittore che ha scelto la rarefazione, esaudendo tre miei desideri: spazio, tempo, silenzio. Gianluca Di Pasquale, La discesa. Olio su tela, 2025. #EccellentiPittori #Olimp x.com