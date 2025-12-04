mondiali 2026 la semifinale playoff tra italia e irlanda del nord si gioca a bergamo

La semifinale dei playoff mondiali dell’Italia contro l’Irlanda del Nord si gioca a Bergamo, il 26 marzo alle ore 20:45. A comunicarlo con una nota ufficiale è stata la Figc sul proprio sito: la meta scelta era già nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità. L’eventuale finale, invece, si giocherà in trasferta contro Galles o Bosnia-Erzegovina dopo il sorteggio delle scorse settimane. Lo stadio di Bergamo tornerà così a ospitare la nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali a distanza di mesi dal 5-0 degli azzurri con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da commissario tecnico di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

