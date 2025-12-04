Playoff Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo

(Adnkronos) – Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l'Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, la New Balance Arena di Bergamo tornerà a ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri contro l'Irlanda del Nord.

