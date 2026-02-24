Molte persone rinunciano all' acquisto perché non possiedono quel 20 per cento iniziale richiesto dalle banche Il Fondo di garanzia statale supporta nel finanziamento alcune categorie di cittadini dagli under 36 alle famiglie numerose

Il motivo principale che spinge molte persone a rinunciare all’acquisto di una casa è la mancanza del 20 per cento di anticipo richiesto dalle banche. La soluzione arriva grazie al Fondo di garanzia statale, che aiuta alcune categorie di cittadini, come giovani under 36 e famiglie numerose, ad ottenere il finanziamento. Questa misura permette di superare le difficoltà legate al deposito iniziale. Numerosi potenziali acquirenti si rivolgono a questa opportunità per realizzare il sogno di una casa propria.

Comprare la prima casa è il sogno di molti, tuttavia molto spesso ci sono diversi ostacoli che si frappongono prima di poter esaudire il desiderio. Il primo, quello più grande, è il "muro" iniziale: quel 20 per cento del prezzo dell'immobile che le banche non finanziano, ma chiedono come anticipo. Una richiesta che, per coloro che non hanno risparmi da parte o non possono contare su qualche tipo di aiuto, può sembrare insuperabile. Fortunatamente, anche nel 2026 esiste una soluzione concreta.

