da pool di banche finanziamento di 200 milioni per il gruppo saviola con garanzia sace

Il Gruppo Saviola ha concluso un finanziamento di 200 milioni di euro, garantito da Sace, con una durata di 12 anni. Questa operazione si inserisce nel piano di sviluppo 2025-2029, supportando le strategie di crescita e investimento del gruppo. La collaborazione con il pool di banche evidenzia l’importanza di strumenti finanziari a lungo termine per favorire il consolidamento e l’espansione delle aziende italiane nel settore.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo Saviola ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 200 milioni di euro, con garanzia Sace della durata 12 anni, finalizzata a sostenere il piano di sviluppo 2025-2029. L'operazione, si legge in una nota, è stata strutturata da Banca Finint nel ruolo di arranger e loan & Sace Agent, e vede la partecipazione di primari istituti di credito in qualità di sottoscrittori del finanziamento: UniCredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena, Banco Desio, Crédit Agricole, Bper e Banca Popolare di Sondrio. Il finanziamento, spiega la nota, consentirà al Gruppo Saviola di potenziare la propria capacità produttiva, attraverso l'espansione e l'ammodernamento dello stabilimento di Sustinente in provincia di Mantova, e l'acquisto di impianti all'avanguardia, progettati secondo i criteri Esg. 🔗 Leggi su Iltempo.it

