Eurocamera iter d’urgenza su prestito da 90 miliardi a Kiev

Il Parlamento europeo ha avviato una procedura d’urgenza per la proposta di un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione verrà discussa e votata nella sessione plenaria di febbraio, segnando un passo importante nel sostegno finanziario europeo al paese. Questa iniziativa riflette l’attenzione dell’Unione europea alle esigenze di stabilità e sviluppo in Ucraina.

BRUXELLES, 20 GEN – Il Parlamento europeo ha attivato la procedura d’urgenza sulla proposta di prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina, che sarà votata già nella plenaria di febbraio. Gli eurodeputati hanno dato il via libera, per alzata di mano, all’iter accelerato per il pacchetto che prevede un prestito a Kiev finanziato tramite debito comune e garantito dal bilancio Ue. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Eurocamera, iter d’urgenza su prestito da 90 miliardi a Kiev Leggi anche: Ucraina, accordo Ue su prestito a Kiev da 90 miliardi Prestito da 90 miliardi a Kiev, Meloni contentaGiorgia Meloni esprime soddisfazione per il recente prestito di 90 miliardi a Kiev, sottolineando come il sostegno all’Ucraina abbia prevalso nel processo decisionale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'Eurocamera attiva l'iter d'urgenza sul prestito da 90 miliardi a Kiev. Lavrov a Meloni: "Chi ci vuole parlare seriamente ci chiami". Kallas: "La Groenlandia non è negoziabile, dazi o no". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/20/lavrov-a-meloni- - facebook.com facebook L'Eurocamera attiva l'iter d'urgenza sul prestito da 90 miliardi a Kiev. Lavrov a Meloni: "Chi ci vuole parlare seriamente ci chiami". Kallas: "La Groenlandia non è negoziabile, dazi o no". #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.