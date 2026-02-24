Molestie all’affittuaria del locale | Pago se la mia ex non mi diffama

La proprietaria di un locale ha denunciato un uomo di 53 anni, accusandolo di molestie e minacce legate a una disputa sulla cauzione. La causa principale è il rifiuto dell’affittuario di pagare l’affitto, sostenendo che non lo farà se la sua ex partner lo diffama pubblicamente. La tensione tra i due si è intensificata quando lui ha iniziato a intimidire l’occupante del locale, portando alla denuncia. La vicenda si sta sviluppando nelle autorità competenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie all’affittuaria del locale: "Pago se la mia ex non mi diffama"

Un 53enne era stato denunciato nell’estate 2025 dalla proprietaria di un locale che lui aveva affittato. Ne era scaturito un fascicolo per stalking, ipotesi di reato ieri riqualificata dal giudice Luca Ramponi in molestie. Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per atti persecutori: secondo la versione della donna, un’anziana, il 53enne, non accettando la richiesta di sfratto - tuttora in corso - avrebbe iniziato a tenere condotte anomale tra l’8 e il 25 agosto dell’anno scorso. Come inviarle decine di messaggi al giorno con minacce: "Vedo che non ci siamo capiti. Se lei continua a diffamare il locale, scordati che io ti pago l’affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it “Se ti pago, mi aiuti”, l’ultima trovata di Donald Trump per acquisire la Groenlandia sembra una commediaRecentemente, Donald Trump ha proposto di acquistare la Groenlandia, suscitando sorpresa e sconcerto. Leggi anche: La scelta del Sindaco: “Pago di tasca mia la mensa per i piccoli alunni”