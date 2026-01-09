Se ti pago mi aiuti l’ultima trovata di Donald Trump per acquisire la Groenlandia sembra una commedia

Recentemente, Donald Trump ha proposto di acquistare la Groenlandia, suscitando sorpresa e sconcerto. La sua proposta, inizialmente percepita come una battuta, sta invece alimentando tensioni diplomatiche e sollevando dubbi sulla serietà dell’evento. Questa vicenda mette in evidenza le complesse dinamiche internazionali e il ruolo delle dichiarazioni pubbliche nella politica moderna.

Quello che inizialmente sembrava il copione di un film satirico sta assumendo i contorni di una vera crisi diplomatica. Secondo fonti riservate, riportate da Reuters, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando un piano senza precedenti per annettere la Groenlandia: versare una somma di denaro direttamente nelle tasche di ogni singolo cittadino dell’isola. L’obiettivo è spingere la popolazione a ribellarsi alla sovranità della Danimarca per unirsi spontaneamente agli USA. L’idea, discussa seriamente alla Casa Bianca, prevede il pagamento di cifre forfettarie che oscillano tra i 10. 🔗 Leggi su Cultweb.it

