La scelta del Sindaco | Pago di tasca mia la mensa per i piccoli alunni

A San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, la mensa scolastica resta gratuita anche per l'anno in corso. Nel piccolo comune cilentano, circa mille abitanti, i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria continueranno a usufruire senza costi del servizio di refezione. La misura è garantita dalla scelta del sindaco, Carlo Pisacane, che ha nuovamente destinato la propria indennità da amministratore, circa 800 euro mensili, alla copertura totale del servizio. Il provvedimento riguarda una trentina di alunni tra materna ed elementare. "L'indennità anche lo scorso anno l'ho donata per gli stessi motivi, soprattutto per la mensa, e quest'anno ho voluto ripetere.

