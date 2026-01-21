Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, è stata coinvolta in una vicenda legale legata a una denuncia per diffamazione. La questione nasce da una querela presentata dal cantante contro Clizia Incorvaia, ex moglie di Sarcina, per aver condiviso immagini della loro figlia Nina sui social senza autorizzazione. La disputa evidenzia le delicate questioni legate alla privacy e ai diritti dei genitori nel contesto delle pubblicazioni online.

Tutto è iniziato quando Francesco Sarcina ha denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia per aver pubblicato foto della figlia Nina sui social senza il suo consenso. Nel dicembre 2025, Clizia è stata assolta con formula piena e in questi giorni è tornata a parlare di questo e della sua passata relazione con Sarcina nel salotto di Verissimo. Le sue ultime dichiarazioni non sono però piaciute alla nuova moglie di Sarcina, Nayra Garibo, la quale è intervenuta in difesa del compagno. Nayra Garibo ha preso pubblicamente le difese del marito, scagliandosi contro l’ex moglie Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Verissimo in merito alle recenti vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è la moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, (avvelenata contro Clizia Incorvaia): "La denuncia per diffamazione"

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti.

Nayra Garibo, moglie di Sarcina, contro Clizia Incorvaia: "7 anni di tormento e falsità. Sei un insulto all'onestà intellettuale"Nayra Garibo, moglie di Sarcina, si è pronunciata contro Clizia Incorvaia, accusandola di aver causato sette anni di tormento e di aver diffuso falsità, definendola un insulto all’onestà intellettuale.

