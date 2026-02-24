Un intervento di lavori stradali causa modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in alcune zone di Arezzo. Da mercoledì 25 a venerdì 27 febbraio, le autorità hanno disposto divieti di sosta e transito lungo via Lorentino d’Arezzo, viale Giotto e via Fontebranda, con restrizioni che coinvolgono anche il senso unico alternato e la chiusura di alcuni tratti. Queste misure mirano a garantire la sicurezza durante i lavori e a regolare il traffico nelle aree interessate.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Da mercoledì 25 a venerdì 27 febbraio scattano dalle 8:00 alle 17:00 i divieti di transito e di sosta su ambo i lati in via Lorentino d’Arezzo tra i civici 9 e 3, dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede lato parco in viale Giotto dal civico 29 per 25 metri di lunghezza, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 il divieto di sosta con rimozione e la chiusura del tratto di viabilità comunale che va dall’incrocio con Antria il Mulino fino al civico 44, in via Fontebranda dal civico 30 al civico 34 il divieto di transito dalle 8:40 alle 13:00 e dalle 14:20 alle 17:20 e oltre queste fasce orarie il senso unico alternato disciplinato con segnaletica e movieri: chi proviene da San Polo o San Fabiano dovrà o tornare indietro o svoltare su via Cà del Lanino per poi immettersi in via della Cella, chi proviene da via Buonconte da Montefeltro per andare a San Polo potrà seguire il percorso via della Cella - via Cà del Lanino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, modifiche alla sosta e alla circolazione da lunedì 9 gennaioArezzo informa che, da lunedì 12 gennaio a mercoledì 14 gennaio, in via Madonna del Prato (dal civico 96 per 25 metri), saranno effettuati lavori stradali con restringimento della carreggiata dalle 8:30 alle 18:30.

Settimana di lavori stradali, modifiche alla sosta e alla circolazioneA partire da lunedì 26 gennaio 2026 e fino al 29 gennaio, si svolgeranno lavori stradali lungo la strada che costeggia l’argine del canale maestro della Chiana, tra Ponte alla Nave e il civico 32 di Ponte a Chiani.

Lavori alle caditoie in via Tisia e strade limitrofe: modifiche alla circolazione per due ore

