Arezzo modifiche alla sosta e alla circolazione da lunedì 9 gennaio

Arezzo informa che, da lunedì 12 gennaio a mercoledì 14 gennaio, in via Madonna del Prato (dal civico 96 per 25 metri), saranno effettuati lavori stradali con restringimento della carreggiata dalle 8:30 alle 18:30. Contestualmente, ci saranno modifiche alla sosta e alla circolazione. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Lavori stradali da lunedì 12 gennaio con restringimento della carreggiata fino a mercoledì 14 gennaio in via Madonna del Prato dal civico 96 per 25 metri in orario 8:30 – 18:30. Fino a martedì 27 gennaio dalle 8:30 alle 17:30 senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di.

