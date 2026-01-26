Settimana di lavori stradali modifiche alla sosta e alla circolazione

A partire da lunedì 26 gennaio 2026 e fino al 29 gennaio, si svolgeranno lavori stradali lungo la strada che costeggia l’argine del canale maestro della Chiana, tra Ponte alla Nave e il civico 32 di Ponte a Chiani. In questo periodo, dalle 9:00 alle 16:30, sarà istituito il divieto di transito regolato da segnaletica e movieri. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente le modifiche alla circolazione e alla s

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Lavori stradali da lunedì 26 gennaio: fino a giovedì 29 gennaio in orario 9:00 - 16:30 è istituito il divieto di transito regolato da segnaletica e movieri lungo la strada che costeggia l'argine del canale maestro della Chiana nel tratto che va da Ponte alla Nave fino al civico 32 di Ponte a Chiani. Fino a venerdì 30 gennaio, 24 ore su 24, scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Polo tra il civico 8 e il civico 10D. Fino a mercoledì 11 febbraio dalle 8:30 alle 17:30 è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Gaville dall'intersezione con la strada vicinale della Madonna fino al civico 7H e nella strada vicinale della Madonna dall'intersezione con la strada vicinale di Villalba e la località San Marco.

