Modifiche alla circolazione ad Arezzo | ecco cosa cambia

Arezzo introduce modifiche alla circolazione a causa di lavori stradali tra viale Santa Margherita e Case Nuove di Ceciliano. È stato istituito il senso unico alternato, gestito tramite semaforo o movieri, nelle aree delle rotatorie e durante il traffico intenso lungo la S. Le nuove disposizioni mirano a garantire sicurezza e fluidità del traffico.

Lavori stradali tra viale Santa Margherita e Case Nuove di Ceciliano: scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in prossimità delle rotatorie e in caso di traffico intenso lungo la S.R. 71 dal chilometro 150+740 al chilometro 151+460 da lunedì 5 gennaio fino a martedì 3.

