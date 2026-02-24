Modena stanzia 5 milioni | stadio piscine e autovelox in rampa

Modena ha deciso di investire 5 milioni di euro per rinnovare alcune strutture pubbliche e rafforzare i controlli stradali. La scelta deriva dalla necessità di aggiornare lo stadio, costruire nuove piscine e installare sistemi di autovelox più efficaci. La città punta a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini attraverso questi progetti concreti. I lavori partiranno già nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare le opere entro l’anno.

Modena ha approvato una manovra da 5 milioni di euro per migliorare infrastrutture e servizi cittadini. Il Consiglio comunale ha dato il via libera lunedì 23 febbraio, utilizzando oltre 4 milioni di euro di avanzo vincolato presunto. Tra gli interventi più significativi, spiccano la sostituzione del sistema di illuminazione dello stadio Braglia (1 milione e 300 mila euro) per rispettare i requisiti della Lega di serie B e migliorare l'efficienza energetica, e la copertura delle piscine Dogali (370 mila euro). Non mancano investimenti nel settore scolastico: 200 mila euro per impianti di raffrescamento in quattro nidi comunali, 154 mila euro per lavori imprevisti nella scuola Guidotti Mistrali e 128 mila euro per il Tunnel mense.