mps stanzia 300 milioni per i danni del maltempo

Mps ha annunciato una dotazione di 300 milioni di euro destinati a coprire i danni causati dal maltempo nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Le recenti calamità hanno coinvolto vaste zone, lasciando dietro di sé conseguenze significative per le comunità locali. Questa iniziativa mira a sostenere la ripresa e il recupero delle aree colpite, contribuendo a mitigare gli effetti delle intemperie sulla popolazione e sull’economia regionale.

Le immagini del disastro che ha colpito le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna sono entrate nelle case di tutti gli italiani. Un’emergenza che ha subito spinto all’intervento la Banca Monte dei Paschi che, "vicina alle comunità della Sicilia, della Calabria e della Sardegna duramente colpite dal maltempo", ha "stanziato un plafond di trecento milioni di euro per un primo intervento concreto a supporto di famiglie e imprese in difficoltà a causa degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati in numerose zone delle tre regioni". Le misure, è spiegato in una nota, prevedono la concessione di finanziamenti destinati alle aziende per il tempestivo ripristino delle attività lavorative e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dal maltempo che ha colpito le regioni nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

