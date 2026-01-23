Confartigianato Sicilia chiede un tavolo con la Regione e altre parti sociali dopo ciclone Harry
Confartigianato Sicilia richiede un tavolo di confronto con la Regione e le altre parti sociali per valutare le misure necessarie a fronteggiare l’emergenza economica derivante dal ciclone Harry. L’obiettivo è collaborare per individuare interventi efficaci a supporto delle imprese colpite dai danni causati dall’evento atmosferico, al fine di garantire una risposta condivisa e tempestiva alle conseguenze sul tessuto imprenditoriale dell’Isola.
Confartigianato Imprese Sicilia chiede l’apertura di un tavolo congiunto con le altre organizzazioni sindacali e il governo regionale per affrontare l’emergenza economica causata dal ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha colpito l’Isola provocando danni per milioni di euro a imprese, attività produttive e famiglie. L’associazione accoglie favorevolmente la disponibilità delle altre sigle sociali, emersa attraverso i media, a intervenire sui problemi di lavoratori e aziende colpite dalla calamità naturale. “Al di là dei gravi danni materiali – sottolinea Confartigianato Imprese Sicilia – siamo fortemente preoccupati per il reddito che verrà a mancare a imprese e famiglie.🔗 Leggi su Palermotoday.it
