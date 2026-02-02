lombardia stanzi a sostegno degli autisti colpiti da atti violenti nel servizio di trasporto pubblico locale

La Regione Lombardia ha approvato una nuova misura per proteggere gli autisti di bus e tram che subiscono aggressioni sul lavoro. La decisione arriva dopo diversi episodi di violenza nei confronti dei conducenti durante il servizio. Con questa iniziativa, si intende offrire un aiuto concreto a chi ogni giorno affronta situazioni difficili e pericolose in strada.

La Regione Lombardia ha varato una misura strutturale per tutelare gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di aggressioni durante l’esercizio del proprio lavoro. Il provvedimento, reso definitivo con una delibera della Giunta approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, prevede l’erogazione di un indennizzo una tantum a chi subisce un reato in servizio a partire dal 1° gennaio 2026. Il sostegno è rivolto a tutti gli addetti del settore, indipendentemente dal tipo di contratto o dall’azienda di appartenenza, e si attiva in caso di danni permanenti, inabilità temporanea assoluta al lavoro oppure decesso dell’operatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

