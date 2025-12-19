Trasporto pubblico sotto accusa | autobus bloccati e autisti a rischio

Il traffico natalizio a Trento mette in crisi il trasporto pubblico, con autobus bloccati e autisti sotto pressione. Invece di alleviare il caos, il sistema sembra contribuire al disagio, rendendo ancora più difficile muoversi in città. Una situazione che chiede interventi rapidi e strategie efficaci per garantire un servizio affidabile e sostenibile.

Trento soffocata dal traffico natalizio e un servizio di trasporto pubblico che, invece di migliorare la situazione, finisce per subirla e peggiorarla. È un attacco diretto quello lanciato dalla UIL Trasporti, con un comunicato firmato dal segretario Nicola Petrolli, che chiede senza giri di.

