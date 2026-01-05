Le forze israeliane hanno annunciato che prevedono di colpire presto le infrastrutture di Hamas nel sud del Libano. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensione crescente nella regione, con l’obiettivo di contrastare le attività del gruppo militante. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre le autorità israeliane si preparano ad azioni militari mirate nella zona.

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Le Idf attaccheranno presto le infrastrutture di Hamas nel sud del Libano. Lo ha annunciato il portavoce arabo delle Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee. L'esercito ha emesso avvisi di evacuazione per due villaggi libanesi, Anan e al-Manara. Ai residenti è stato chiesto di evacuare le proprie case e di spostarsi di almeno 300 metri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'colpiremo presto obiettivi Hamas in Libano'

Leggi anche: Raid di Israele sul Libano meridionale: “Colpiti obiettivi di Hezbollah”. A Gaza ucciso Abu Shabab, leader della milizia anti-Hamas

Leggi anche: Mo: Libano, '5 persone uccise e 28 ferite nell'attacco di Israele a Beirut'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Israele: colpiremo i siti militari in Iran - Sono rimasti al telefono mezz’ora: Netanyahu, Biden e, questa volta, anche la vicepresidente Harris in corsa per succedergli il 5 novembre. avvenire.it

Benjamin Netanyahu in visita dal presidente Usa a Mar-a-Lago incassa elogi. Nuovo ultimatum all'Iran: "Se prosegue nel programma nucleare, lo colpiremo ancora" - facebook.com facebook