Iran | se attaccaticolpiremo Usa-Israele

In caso di attacco degli Stati Uniti o Israele all'Iran, le autorità iraniane hanno dichiarato che risponderanno con fermezza, considerando tali azioni obiettivi legittimi da colpire. La situazione rimane tesa, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di eventuali escalation tra le parti coinvolte.

8.20 Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l'Iran, saranno considerati "obiettivi legittimi" e saranno duramente colpiti. E' la minaccia arrivata dal presidente del parlamento iraniano Qalibaf in una riunione sulle proteste in corso da 15 giorni in tutto il Paese. "Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il Paese",ha detto citato dal Tehran Times. E "la nazione iraniana infliggerà un duro colpo a chi sta dietro alle rivolte e fomenta disordini in Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

