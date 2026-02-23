Una stampante 3D ha costruito un motore per auto in tre ore e spendendo 50 centesimi | il progetto del MIT

Una stampante 3D ha realizzato un motore per auto in sole tre ore, utilizzando appena 50 centesimi di materiali. La causa di questa innovazione è il progetto sviluppato dal MIT, che punta a rivoluzionare la produzione di componenti automobilistici. Con questa tecnologia, i ricercatori dimostrano come sia possibile ridurre drasticamente tempi e spese, aprendo nuove strade per l’industria. La curiosità ora si concentra sui possibili sviluppi di questa tecnica.

Dal MIT arriva il primo motore elettrico stampato interamente in 3D in sole tre ore e con un irrisorio costo per i materiali. Grazie a una piattaforma multimateriale, i ricercatori hanno abbattuto oneri e tempi di produzione, aprendo la strada a una manutenzione industriale in loco e a una logistica senza scarti né attese. 🔗 Leggi su Fanpage.it A Orio nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3d -FotoA Orio è stato inaugurato un nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3D. A scuola col coltello nello zaino, l’arma fabbricata con una stampante 3D: studente denunciato a BolzanoRecentemente, a Bolzano, uno studente di una scuola media di Terlano è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di 8 centimetri, realizzato con una stampante 3D, nascosto nello zaino. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: TOP.E vuole lanciare la R1, una stampante 3D a 5 assi per il mercato di massa, tramite Kickstarter; Anycubic Kobra X: rendere la stampa 3D multicolore più accessibile; Stampa 3D olografica: oggetti creati in meno di un secondo; Una nuova generazione di materiali per la stampa 3D. Minorenni producono tirapugni a scuola usando una stampante 3D: l’intervento dei carabinieri nella provincia di BolzanoSecondo Alto Adige, due minorenni producevano armi a scuola con una stampante 3D nel bolzanese. I carabinieri hanno bloccato i ragazzi e fermato un'intimidazione, agendo per la tutela e rassicurazion ... orizzontescuola.it Un motore elettrico funzionante con una sola stampa 3D: ora si puòIl MIT ha sviluppato una stampante 3D che produce motori elettrici lineari funzionanti in poche ore, riducendo tempi di prototipazione e dipendenza dalle filiere globali. tomshw.it Buongiorno gruppo! Dato che in un evento di gioco è andata smarrita la macchinina gialla di Rush&Bash, ma un amico ha una stampante 3D, sapete dove potrei trovare un file per ristamparne una anche solo simile... Alla fine ci basta che sia gialla e con le gi - facebook.com facebook