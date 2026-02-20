Nuovi mezzi per la polizia locale di Bari consegnate 14 moto | Investiamo sulla sicurezza

La polizia locale di Bari ha ricevuto 14 nuove moto Honda 500, un acquisto che mira a migliorare la sicurezza in città. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di oggi in un’area vicino alla parrocchia di San Marco, dove si è svolta anche la benedizione delle vetture. Questa operazione rafforza la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più trafficate e periferiche. La città si prepara così a un rafforzamento dei controlli e delle attività di prevenzione.

Oggi pomeriggio, nel piazzale antistante la Parrocchia di San Marco, si è svolta la cerimonia di benedizione dei modelli Honda 500 in dotazione al Corpo Si è svolto oggi pomeriggio, alle ore 16 in via Caldarola, nel piazzale antistante la Parrocchia di San Marco, la cerimonia di benedizione di 14 nuove moto Honda 500, in dotazione della polizia locale di Bari. Erano presenti l'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, Carla Palone, il comandante Michele Palumbo e il parroco don Felice Iacobellis. Nei prossimi giorni, inoltre, arriveranno anche 36 nuove auto al servizio del Corpo: 35 Citroën C4 e una Suzuki S-Cross munita di vano cella sicurezza.