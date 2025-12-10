Nuovi punti di videosorveglianza e auto di servizio con cellula di sicurezza | nuove dotazioni per la polizia locale

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Falconara Marittima ha potenziato le risorse della polizia locale attraverso nuovi punti di videosorveglianza e auto di servizio dotate di celle di sicurezza, grazie a due finanziamenti regionali di 30mila e 25mila euro. Questi interventi mirano a migliorare il controllo del territorio e le capacità operative degli agenti.

FALCONARA MARITTIMA - Grazie a due finanziamenti regionali, rispettivamente da 30mila e 25mila euro, il Comune di Falconara ha ampliato le dotazioni della polizia locale, rafforzando il controllo del territorio e gli strumenti operativi degli agenti. Il sistema di videosorveglianza cittadino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

nuovi punti videosorveglianza autoVideosorveglianza, 33 nuove telecamere - Verranno installate, insieme a 12 varchi stradali, ad Alfonsine, Bagnacavallo e Cotignola ... Lo riporta msn.com