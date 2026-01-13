Sanremo 2026 Pausini co-conduttrice fissa | Carlo spero che mi farai cantare La replica di Conti è divertente

È confermato: Laura Pausini sarà co-conduttrice fissa di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. La cantante ha scherzato sulla possibilità di esibirsi, mentre Conti ha risposto con un commento spontaneo. L'edizione 76 del Festival si preannuncia interessante grazie a questa collaborazione, che unisce esperienza e talento della musica italiana. Un appuntamento atteso dai fan e dagli appassionati del festival, che si prepara a vivere nuove emozioni.

