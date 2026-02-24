Minore detenuto tenta la fuga a Ponticelli durante permesso per visitare congiunto defunto | ferito un agente

Un minore ha tentato di scappare a Ponticelli durante un permesso per visitare un defunto, causando il ferimento di un agente di polizia. La fuga è avvenuta nel momento in cui il giovane si trovava nel cimitero, provocando un intervento rapido delle forze dell’ordine. L’episodio ha generato tensione tra i presenti, mentre le autorità cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La situazione resta sotto controllo, ma rimane aperta la questione sulla sicurezza durante le visite.

Momenti di tensione questa mattina durante una visita autorizzata al cimitero da parte di un giovane detenuto dell' Istituto Penale per Minorenni di Nisida. Il minore, accompagnato da un solo agente di Polizia Penitenziaria e da un'educatrice, ha improvvisamente tentato la fuga approfittando della permanenza all'interno del camposanto. Secondo il Coordinatore Provinciale Minori del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria di Nisida, Pasquale Diana, il giovane avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente, ma la prontezza e il coraggio dell'agente hanno impedito che il tentativo si trasformasse in un episodio più grave.

