Permesso per visitare il fratello disabile detenuto casertano ' vince' contro la Procura
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Sassari contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, lo scorso 10 aprile 2025, aveva concesso a un detenuto un permesso di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
