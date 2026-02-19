Un detenuto ha avuto un malore durante un trasferimento e ha tentato di scappare all'ospedale di Bari, aggredendo due agenti di polizia. Il fatto è avvenuto nel reparto di emergenza, dove il uomo si è improvvisamente scagliato contro i poliziotti, cercando di divincolarsi. I medici sono riusciti a stabilizzarlo, ma l'episodio ha creato confusione tra i presenti. La scena è stata ripresa da alcune persone e sta facendo discutere tra gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.

Un trasferimento carcerario di routine si è trasformato in una scena di caos e tensione nel cuore del pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove, tre giorni fa, un detenuto della Casa Circondariale di Bari ha aggredito il personale di scorta in quello che sembra essere stato un disperato tentativo di evasione. L’uomo, un 50enne originario della zona, era ristretto per reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori interni e dalla polizia penitenziaria, l’episodio ha avuto inizio lunedì sera, quando il detenuto avrebbe improvvisamente lamentato un malore nella sua sezione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Detenuto accusa un malore: in ospedale tenta la fuga e aggredisce due poliziotti

