Bonus scuole paritarie arriva il voucher di 1.500 euro nel 2026 | a chi spetta i requisiti Isee e come funziona

Negli ultimi emendamenti alla legge di Bilancio è stato introdotto il bonus per le scuole paritarie. Si tratta di un buono da 1.500 euro per ogni studente iscritto agli istituti paritari. La misura, che da mesi fa discutere, è stata presentata da Mariastella Gelmini di Noi Moderati, nonché ex ministra dell’Istruzione, e prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per il 2026. L’erogazione del contributo sarà gestita dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Già a novembre dello scorso anno Fratelli d’Italia aveva proposto un emendamento simile nella legge di Bilancio, scatenando polemiche politiche, ma poi lo stesso partito decise di ritirarlo. 🔗 Leggi su Open.online

