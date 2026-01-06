A gennaio 2026, Milano si conferma come meta di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo. Nel mese si susseguiranno numerosi concerti e eventi che offriranno opportunità di ascolto per diversi gusti e generi. Questa guida raccoglie tutti gli appuntamenti principali, permettendo di conoscere in anticipo le serate da non perdere nella scena musicale milanese del primo mese dell’anno.

Quello di gennaio sarà un altro mese di grandi appuntamenti live a Milano. Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show in questo inizio d'anno. Si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Milano Live: tutti i concerti da non perdere a gennaio 2026

Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere a novembre

Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere a novembre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I concerti del 2026 a Milano; Concerti a Milano: i migliori live del 2026; Tutti sotto il palco: i concerti italiani del 2026 da segnare in agenda; Un 2026 da urlo (contro il cielo): ecco tutti i live e i concerti previsti nel nuovo anno. Ma siamo solo all’inizio.

Un 2026 da urlo (contro il cielo): ecco tutti i live e i concerti previsti nel nuovo anno. Ma siamo solo all’inizio - In cartellone gli eventi dell’arena olimpica da 16mila spettatori che attende Annalisa, Pausini e Ramazzotti. msn.com