Milano Fashion Week al via | le prime star in front row

Da vanityfair.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano Fashion Week si inaugura con grande attenzione, perché il debutto delle prime star in prima fila attira molti sguardi. La presenza di celebrità e influencer dà un tocco speciale all'evento, mentre le modelle sfilano con abiti all’ultimo grido. La città si anima di fotografie e conversazioni, rendendo questa manifestazione un appuntamento imperdibile per il mondo della moda. Le prime reazioni del pubblico arrivano immediatamente, creando un’atmosfera di eccitazione.

milano fashion week al via le prime star in front row
© Vanityfair.it - Milano Fashion Week al via: le prime star in front row

Riflettori, dunque, puntati, sulle collezioni Autunno-inverno 202627 disegnate dai più celebri stilisti, alcuni dei quali al loro debutto, ma anche sulle prime file dei défilé, come di consueto gremiti di tantissime celeb nostrane e internazionali. Un po' come quelle avvistate da Diesel, che ha aperto il calendario delle sfilate chiamando nel suo front row Aurora Ramazzotti, vestita di black leather e stivali in denim nero, Francesca Cavallin in total jeans col figlio Leonardo Remigi, e poi ancora Eugenio Franceschini, Jonathan Kashanian e non solo. Ma questo è solo l'inizio. Di seguito, day by day, sfilata dopo sfilata, tutte le star alla fashion week di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

New York Fashion Week, cala il sipario: tutte le star in front rowLa New York Fashion Week si è conclusa, attirando numerose star che si sono sedute in prima fila.

New York Fashion Week: Amanda Seyfried, una ragazza d'oro (e tutte le altre star in front row)Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Shinchan and Goku Fight to Save Franklin in GTA 5!

Video Shinchan and Goku Fight to Save Franklin in GTA 5!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo febbraio secondo Vogue Italia; Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi; Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Al via la Milano Fashion Week 'olimpica'.

Milano Fashion Week al via con lo show di Diesel: gli eventi e presentazioni di oggiLa moda femminile torna in passerella da martedì 24 febbraio al 1 marzo. Il programma del primo giorno tra sfilate e nuovi talenti ... corriere.it

milano fashion week alMilano Fashion Week donna, 3 sfilate da non perdere e dove seguirleLe novita e le sfilate piu attese della Milano Fashion Week donna, dedicata alle collezioni per l'autunno inverno 2026-2027 ... tgcom24.mediaset.it