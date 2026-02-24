Milano Fashion Week al via | le prime star in front row

Milano Fashion Week si inaugura con grande attenzione, perché il debutto delle prime star in prima fila attira molti sguardi. La presenza di celebrità e influencer dà un tocco speciale all'evento, mentre le modelle sfilano con abiti all’ultimo grido. La città si anima di fotografie e conversazioni, rendendo questa manifestazione un appuntamento imperdibile per il mondo della moda. Le prime reazioni del pubblico arrivano immediatamente, creando un’atmosfera di eccitazione.

Riflettori, dunque, puntati, sulle collezioni Autunno-inverno 202627 disegnate dai più celebri stilisti, alcuni dei quali al loro debutto, ma anche sulle prime file dei défilé, come di consueto gremiti di tantissime celeb nostrane e internazionali. Un po' come quelle avvistate da Diesel, che ha aperto il calendario delle sfilate chiamando nel suo front row Aurora Ramazzotti, vestita di black leather e stivali in denim nero, Francesca Cavallin in total jeans col figlio Leonardo Remigi, e poi ancora Eugenio Franceschini, Jonathan Kashanian e non solo. Ma questo è solo l'inizio. Di seguito, day by day, sfilata dopo sfilata, tutte le star alla fashion week di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

