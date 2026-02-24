milano donna di 31 anni precipita da un palazzone di via de pretis e muore

Una donna di 31 anni è precipitata da un palazzo di via De Pretis, probabilmente scivolando mentre tentava di fuggire. I carabinieri stanno analizzando le tracce trovate sulla grondaia che suggeriscono una caduta accidentale. La scena del tragico incidente è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza, che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia successo. Le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire la dinamica. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.

